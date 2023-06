Saronno, Comitato cittadino chiede soluzioni concrete per l'Ospedale

Dopo il sindaco di Saronno Augusto Airoldi e la direttrice dell’ospedale cittadino Roberta Tagliasacchi il comitato di cittadini “Il Saronnese per l’Ospedale e la Sanità pubblica“ torna a recapitare la propria "corrispondenza pubblica", questa volta al massimo livello dell’Asst Valle Olona, Eugenio Porfido, nel proprio ufficio di Busto Arsizio. Si tratta dell’ultima azione del gruppo di cittadini del Saronnese che sta portando avanti, da lunedì 26 giugno, un presidio permanente in piazzale Borella per chiedere soluzioni concrete per la mancanza di personale in reparti cruciali del presidio cittadino. Malgrado il caldo e il sole gli attivisti hanno montato il loro gazebo pronti ad accogliere i cittadini per spiegare la situazione. Hanno già raccolto un centinaio di firma a sostegno.

"Innanzitutto chiediamo che l’ospedale di Saronno non chiuda: questo è il pericolo, dato che ancora non si sa se il reparto di Anestesia e Rianimazione – vitale per l’intera struttura – avrà copertura di turni dal prossimo 1 luglio. Chiediamo anche che non venga privatizzato di fatto, attraverso il ricorso sistematico alle cooperative e ai liberi professionisti “a gettone“ per coprire le posizioni di personale oggi scoperte dal personale assunto dalla sanità pubblica". Il comitato non è soddisfatto neanche del piano Bertolaso: "Chiediamo che l’insufficiente “Piano di rinnovo“ dell’ospedale di Saronno presentato dalla Regione Lombardia dopo la manifestazione del 15 aprile scorso, con oltre 1000 abitanti del Saronnese in piazza, venga sostituito da un vero “Piano di rilancio“ che abbia pianificazione degli investimenti di durata almeno decennale (contro i due anni dell’attuale), per delineare la nuova identità dell’ospedale e soprattutto tempistiche chiare per il ripristino della pianta organica del personale strutturato (cioè pubblico) e la riapertura dei reparti ai livelli pre-covid".

Sara Giudici