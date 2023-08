"Saronno: 6,5 milioni per riparare le scuole, ma ne servono 65"

Dieci sindaci dei comuni del Saronnese colpiti dai nubifragi dell’ultima decade di luglio scrivono a Fontana dopo che una delibera della giunta di Regione Lombardia ha stanziato 6,5 milioni di euro per riparare le scuole. "La cifra che serviva è superiore dieci volte rispetto a quella stanziata" spiegano i sindaci di Saronno, Caronno Pertusella, Cislago, Origgio, Gerenzano, Uboldo, Turate, Lomazzo, Rovellasca e Rovello Porro. "Prendiamo atto con soddisfazione della rapidità dimostrata da Regione Lombardia che, nella seduta di Giunta di martedì 8 agosto, è intervenuta deliberando uno stanziamento di 6,5 milioni di euro, mediante prelievo dal Fondo di Riserva, per la riparazione dei danni causati dai fenomeni climatici estremi dello scorso luglio agli immobili che ospitano servizi educativi per l’infanzia, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Al contempo ci vediamo costretti a confermare che la magnitudo dei danni subiti dai nostri comuni è di tutt’altra dimensione, valutabile in una cifra non inferiore alle dieci volte quella stanziata. Da tale stanziamento rimangono, inoltre, esclusi tanto i nostri immobili non destinati ai servizi scolastici e per l’infanzia quanto il patrimonio arboreo falcidiato dalla tromba d’aria". Poi continuano: "Nessuna procedura e nessuno stanziamento è stato altresì deliberato per i Comuni che hanno subito danni notevolmente superiori rispetto alle risorse disponibili. La soluzione non può essere il debito fuori bilancio, non tecnicamente possibile senza una copertura finanziaria postuma, men che meno percorribile è l’utilizzo del fondo di riserva che in molti Comuni ammonta a poche migliaia di euro. Siamo poi preoccupati per l’assenza di qualsiasi riferimento nella delibera regionale agli ingentissimi danni subiti dal patrimonio privato dei nostri concittadini, e per il fatto che il consiglio dei Ministri prima della pausa estiva non abbia deliberare lo stato di emergenza, pure richiesto dalla Regione". Ch.S.