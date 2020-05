Legnano (Milano), 12 maggio 2020 - Anche alla rsa Sant’Erasmo la situazione è finalmente migliorata e il picco dell’emergenza pare essere stato superato: è il report odierno della Fondazione a sottolineare l’evolversi, in meglio, della situazione pur mantenendo alto il livello di attenzione anche nelle prossime settimane.

“Sono almeno cinque le novità positive – si legge nella nota della direzione -. Le condizioni degli ospiti: da diversi giorni i nostri anziani stanno meglio. Non si registrano febbri elevate. I decessi sono calati e negli ultimi 15 giorni ne abbiamo registrati due: uno dei quali aveva tampone negativo; l’altro con tampone positivo ma anche con la venerevole età di 102 anni. Il secondo elemento positivo è che la zona bianca verrà ampliata nella giornata di domani. Il reparto chiuso tre settimane fa verrà riaperto e dedicato agli ospiti che sono guariti. Entro fine settimana avremo quindi due reparti di “negativi” per un totale di 30 ospiti. C’è poi la novità del nuovo tampone per gli ospiti in zona rossa: nei giorni scorsi il laboratorio per le analisi con cui eravamo convenzionati ha comunicato la sospensione dei servizi. Abbiamo subito reperito un nuovo laboratorio che sembra possa garantirci entro pochi giorni il secondo tampone per tutti gli ospiti della zona “rossa”. Confidiamo di effettuare rapidamente questo passaggio e speriamo di poter individuare nuovi “negativi” da inserire in zona intermedia e protetta”.

Migliorata, infine, anche la situazione del personale:” Il personale: all’inizio di questa settimana il totale delle assenze raggiungeva il 48,6% dell’organico – spiegano dalla direzione della rsa - ; ma la buona notizia è che stanno cominciando a rientrare gli operatori che si erano ammalati nella prima fase dell’epidemia. Solo in questa settimana sono quattro i rientri in servizio. Infine, sono arrivati i rinforzi: domenica scorsa ha preso servizio un’infermiera inviata dalla Protezione Civile. Starà con noi 21 giorni e darà man forte al nostro personale in zona rossa”.