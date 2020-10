San Vittore Olona (Milano), 15 ottobre. Si torna a parlare delle vasche di laminazione del fiume Olona fra Canegrate e San Vittore. In pochi anni apriranno oltre duecento cantieri che interesseranno tutte le province lombarde, per un totale di oltre 138 milioni di euro di investimenti. Sono i numeri del programma di interventi di difesa del suolo previsti dal «Piano Lombardia« e approvati martedì dalla giunta regionale su proposta dell’assessore al territorio e protezione civile di regione Lombardia, Pietro Foroni. «Il Programma consta di 204 interventi selezionati con il supporto degli Utr regionali. Che hanno garantito il necessario raccordo con le esigenze dei diversi territori e segnalato le necessità di intervenire su quelle situazioni di rischio idrogeologico verificatesi recentemente» ha spiegato Foroni.

«Sono stati selezionati – ha precisato – anche gli interventi proposti dai Comuni già dotati di un livello minimale di progettazione o studio di fattibilità. Oltre alla grandissima utilità pubblica delle opere per la sicurezza dei cittadini e delle comunità, si apriranno inoltre anche molte opportunità di rilancio delle attività professionali legate alla redazione dei progetti delle opere e a tutte le attività di indagine collaterali. Per quanto riguarda il legnanese: Canegrate, Legnano, Parabiago, San Vittore Olona rientrano nelle opere di laminazione delle piene del fiume Olona con una integrazione di finanziamento da 6.300.000 euro. Soldi buttati per tanti, visto che il progetto in questione è vecchio di oltre dieci anni e queste vasche di laminazione sarebbero servite per non far uscire l'acqua del fiume Olona nella zona di Expo 2015.