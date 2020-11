Un Natale segnato dalla pandemia e dalla crisi economica e sociale. Ma almeno illuminato. Almeno questo è quello che vorrebbe il sindaco di San Giorgio su Legnano, Walter Cecchin, che ha quindi mandato un invito ai propri cittadini: "Cari sangiorgesi, anche in questo periodo non semplice, non abbiamo voluto pensare ad un Natale buio e senza luci. Per questo abbiamo scelto di continuare ad illuminare ogni sera le strade della nostra bella San Giorgio con le consuete luci natalizie. Nessuno si deve sentire obbligato ad aderire a questa iniziativa, lo faccia solo chi ne ha la possibilità. Capiamo benissimo la difficile situazione di tante attività commerciali e famiglie: ci saranno meno luci ma quest’anno basteranno per ringraziare ognuno di voi per quanto avete dato alla nostra comunità".

La richiesta è quella di donare settanta euro più Iva al Comune, per questioni organizzative entro e non oltre il 27 novembre.

Christian Sormani