San Giorgio su Legnano (Milano), 21 giugno 2020 - Il Sangio Camp del PalaBertelli è iniziato ormai da una settimana e per decine di giovani di zona è sicuramente stato un parziale ritorno alla normalità e alla condivisione di esperienze con i coetanei. Il tutto filtrato dalle mascherine, obbligatorie per rispettare le linee guida per evitare la diffusione del contagio da coronavirus. Il che, però, ha comportato qualche difficoltà nel godersi appieno giochi e svago.

A tal proposito il sindaco Walter Cecchin ha scritto una lettera al governatore Attilio Fontana, chiedendogli di ammorbidire la normativa. "Le chiedo - si legge nella lettera - di valutare attentamente l’opportunità di togliere dalle linee guida per i camp estivi l’obbligo della mascherina. Premetto non sono un medico o virologo, ma un semplice sindaco". E però da primo cittadino Cecchin non può che riflettere sullo stato d’animo dei partecipanti alle tanto sospirate giornate all’aria aperta. "Basta la postura - scrive ancora - per capire il disagio e forse anche la tristezza per non poter correre e giocare come è giusto che sia alla loro età. Spieghiamo loro ogni giorno le regole per una convivenza in sicurezza anche senza mascherina, insegniamo come e quando usarla in modo intelligente, ma facciamoli di nuovo sorridere e vedere il viso e l’espressione dei compagni e amici". Una richiesta che riguarda solo in più giovani. "Per noi adulti - prosegue il sindaco - è sicuramente più facile portarla quando è necessario, per i nostri ragazzi non è così semplice. Comprendo il timore e la capisco, ma oggi siamo cittadini diversi e più preparati, facciamo ripartire questo bel paese con il sorriso dei nostri ragazzi".

Finora la missiva non ha avuto risposta. In ogni caso il dispositivo di protezione individuale, il cui utilizzo ha senz’altro contribuito a rallentare la diffusione del virus, sarà obbligatorio ancora in Lombardia anche all’aperto, almeno fino al prossimo 30 giugno. "Una decisione difficile quanto sofferta", ha dichiarato il presidente della Regione. Ora l’appello che arriva da San Giorgio su Legnano potrebbe convincerlo a valutare una disposizione ad hoc per i partecipanti ai centri estivi. Intanto da oggi in Lombardia sarà possibile prendere i mezzi di trasporto pubblici senza indossare i guanti. Lo stabilisce la nuova ordinanza, la numero 569, firmata proprio da Fontana che, in virtù del fatto che in Lombardia "l’epidemia risulta a oggi essere sotto controllo", ha fatto decadere in anticipo le disposizioni di sicurezza che sarebbero dovute terminare al prossimo 31 agosto. Chissà, quindi, che un alleggerimento non sia in vista anche per le mascherine, almeno per alcuni casi specifici.