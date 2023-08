Sagra di San Rocco La centrale via Garibaldi rimasta senza bancarelle

di Graziano Masperi

Centinaia di persone alla fiera di San Rocco a Magenta. L’evento più importante dell’anno ha portato gente perfino da Milano, dal Varesotto, da Trecate e dal Pavese. Tutto bene o quasi. Perché la tanto promessa riapertura di via Garibaldi che avrebbe dovuto ospitare alcune bancarelle, non è avvenuta. Cosa che ha lasciato l’amaro in bocca di parecchi visitatori che si aspettavano di trovare la strada che collega piazza Liberazione all’antica chiesa di San Rocco, zeppa di venditori. Invece lungo quel tratto di circa 500 metri regnava il deserto.

Con disappunto anche di chi si prodigava alla pesca di beneficenza sul sagrato della chiesa e che ha notato, inevitabilmente, un riduzione delle presenze. Ma cos’è accaduto? In realtà l’assessore alle Politiche per il Commercio, Stefania Bonfiglio, aveva annunciato solo pochi giorni fa che via Garibaldi era inserita nel percorso della fiera. Sembrava tutto a posto, del resto via Garibaldi è una strada strategica nel panorama della fiera. È quella che parte dall’antica chiesa di San Rocco, presso la quale ieri sono state celebrate tre messe per una delle ricorrenza più sentite a Magenta. Eppure nemmeno l’assessore era a conoscenza di un cambiamento avvenuto all’ultimo momento. "Abbiamo fatto un lavoro meticoloso – spiega senza nascondere il suo disappunto - per trovare gli spazi adeguati lungo via Garibaldi, dando indicazione affinché le bancarelle venissero posizionate in una strada che noi consideriamo importantissima per la fiera. Indicazioni che, evidentemente, non sono state rispettate". A questo punto sorge spontanea una domanda. Per quale motivo e da chi non sarebbero state rispettate le indicazioni dell’assessore alle Politiche del Commercio? Al momento è impossibile saperlo, ma proprio oggi l’assessore avrà un incontro chiarificatore con il comandante della Polizia locale di Magenta. Via Garibaldi era destinata ad ospitare alcune bancarelle e alcuni venditori tra coloro che arrivano all’ultimo momento, quelli della cosiddetta spunta. Venditori che sarebbero stati dirottati altrove. Ormai il danno è stato fatto e non resta che guardare al 2024. Critiche da più parti anche per il sindaco Luca Del Gobbo che promette: "Il prossimo anno lavoreremo affinché la fiera parta dalla chiesa di San Rocco e cominci il suo percorso proprio dalla via Garibaldi".