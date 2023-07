Sacco nominale ora operativo in tutte le zone

La prima zona della città aveva iniziato con la raccolta puntuale nell’ottobre del 2022, mentre l’ultima è passata al sacco grigio con Rfid nominale solo pochi giorni fa, il 4 luglio. È stato questo, infatti, l’ultimo passaggio di un percorso complesso che porterà, alla fine dell’anno in corso, a poter tracciare un quadro completo della situazione e a misurare l’impatto complessivo sulla raccolta rifiuti in città. Tutto il 2023, infatti, sarà dedicato ad affinare il sistema di raccolta al quale gli utenti si sono convertiti gradualmente, ma la tariffazione non varierà e sarà ancora quella in vigore oggi. La prima tariffazione in base al numero dei conferimenti sarà attivata nell’anno 2024, così che i primi conguagli per gli utenti sono attesi per il 2025. Va ricordato che l’indifferenziato prodotto da ogni utenza non viene calcolato con la tariffa puntuale in base al peso, ma al volume, definito attraverso il numero di sacchi che vengono conferiti nel corso dell’anno: questo comporta che ogni sacco dovrebbe essere riempito con cura, portando potenzialmente anche a una ottimizzazione dei passaggi per il ritiro. Il punto di arrivo della raccolta puntuale? Raggiungere una percentuale di rifiuto differenziato che superi l’80%.P.G.