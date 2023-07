Rugby Sound archiviato Dieci e lode alla sicurezza

Gestire 70mila spettatori che quest’anno si sono presentati agli spettacoli non appariva come un’impresa semplice, ma per quanto riguarda il bilancio delle forze dell’ordine tutto sembra essere andato nella giusta direzione. Merito dell’approccio alla manifestazione avuto fin dai primi momenti e dunque dai sopralluoghi che il personale del commissariato di Legnano (che ha predisposto, diretto e coordinato polizia di Stato, Arma dei carabinieri, polizia Locale e dalla Guardia di finanza ) ha effettuato con gli organizzatori per approntare un servizio d’ordine e di sicurezza adeguato. "Sono stati individuati i varchi di ingresso, l’area adibita al prefiltraggio, le vie di esodo e di deflusso – spiegano dal commissariato – calibrando l’impiego delle risorse in funzione del singolo obiettivo da perseguire. Nelle serate in cui l’organizzazione ha registrato il sold out e l’early entry, è stata disciplinata l’apertura di un varco aggiuntivo su via San Vittore, transennata e presidiata". Gli equipaggi hanno inoltre controllato le vie perimetrali interessate dall’evento, le aree di parcheggio e le aree boschive adiacenti al parco Castello.