Rubano zaini griffati fingendosi dei corrieri

Due pregiudicati di 33 e 36 anni sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di aver rubato un carico di zaini di marchio il 9 giugno dell’anno scorso da un centro di produzione per pelletterie, la Crocolux di Trezzano sul Naviglio, che lavora per le griffe d’alta moda. Ai due è stata recapitata in carcere a Caserta, dove erano già detenuti per reati analoghi, una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Milano dopo le indagini dei carabinieri di Corsico.

I due - secondo quanto riferito - si erano presentati presso l’azienda con la divisa da corriere e spacciandosi per incaricati della società di trasporti alla quale era stato affidato il ritiro. Eludendo il controllo degli addetti, impegnati ad ultimare le pratiche per la spedizione, hanno caricato a bordo del proprio furgone 35 colli contenenti complessivamente 148 zaini marchiati Dior dal valore commerciale di 3mila euro l’uno per un totale di 450mila euro". A carico dei due risultano numerosi precedenti per furti analoghi in molte regioni.