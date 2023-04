Ruba una vettura a Brescia e causa un incidente Arrestato dai militari in città

Ruba una vettura a Brescia e viene catturato a Canegrate dopo aver causato un incidente. Il protagonista è un ladro che nel pomeriggio di giovedì 27 aprile in via Treviso a Canegrate stava cercando di scappare dai militari della Stazione di Parabiago che si erano accorti di lui, scoprendo che il veicolo era stato rubato nella zona di Brescia. Il veicolo è poi finito contro una macchina in sosta. L’uomo è così sceso dall’abitacolo e ha cercato di proseguire la fuga a piedi. Ma i militari sono stati velocissimi e l’hanno bloccato. Per il ladro sono scattate le manette. L’automobile ha subito parecchi danni per migliaia di euro.