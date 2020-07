Abbiategrasso (Milano), 26 luglio 2020 - Da operatrici sanitarie in prima linea contro il Covid a operaie. È il rischio che stanno correndo le Asa (Ausiliari socio-assistenziali) della rsa Fondazione casa di riposo di Abbiategrasso, nel Milanese. Lo ha denunciato Marina Perna, della Uil Fpl Terzo Settore, spiegando che il nuovo contratto proposto in seguito all’esternalizzazione del servizio di assistenza agli anziani coinvolgerà in tutto 42 lavoratori della struttura, impegnati a vario titolo nel fronteggiare la recente emergenza sanitaria. Il caso è nato quando la Fondazione che gestisce la rsa ha deciso di affidare all’esterno il comparto assistenza anziani per contenere i costi di gestione dopo le difficoltà causate dalla pandemia; una scelta dettata anche dalla necessità di dare ossigeno alle casse della struttura, storicamente in difficoltà. Il direttore della Fondazione, Luigi Leone, ha stimato un risparmio pari a 200mila euro l’anno grazie alle agevolazioni fiscali legate all’affidamento dell’assistenza alla Pellegrini, azienda multiservizi che nella struttura di Abbiategrasso si occupa già di cucina, lavanderia e pulizie.

Nessun taglio del personale, dunque, ma una revisione dei contratti dei lavoratori in procinto di essere trasferiti alla Pellegrini che è stata giudicata "irricevibile" dalla Uil Fpl, primo sindacato tra gli operatori della rsa. In questo contesto la Uil non ha intenzione di firmare alcun accordo e ha chiesto al cda della Fondazione – nominato dal Comune di Abbiategrasso - di rimandare ogni decisione a settembre e di aprire al più presto un tavolo di confronto. Nelle scorse settimane gli operatori della struttura avevano manifestato più di un timore riguardo l’esternalizzazione del servizio ma solo dopo l’ultimo l’incontro con i sindacati sono emersi i contorni della nuova proposta contrattuale: "I lavoratori inquadrati come Asa, per fare un esempio, cambieranno qualifica diventando “operai multiservizi“ – ha spiegato Marina Perna -. E questo vale per tutti gli operatori. È qualcosa di improponibile. Avevano a disposizione sei contratti per la sanità privata e ne hanno scelto uno multiservizi, significa dimezzare il monte ore. Avremo operai che assistono gli anziani: mi chiedo se qualcuno si stia preoccupando dei livelli essenziali di assistenza richiesti da Regione Lombardia. Che ne sarà della qualità garantita oggi agli anziani della struttura?". Insomma, la partita è apertissima, nonostante manchi poco meno di una settimana all’avvio dell’appalto, previsto per il primo di agosto.