Rogo in villetta Salva coppia ma gravi i danni

Sono stati momenti di pauraa Casalzuigno quando in vicolo Varese ieri nel primo pomeriggio intorno alle 14.30 è scoppiato un incendio in una villetta. Immediato è scattato l’allarme con la richiesta dei soccorsi, sono arrivate squadre dei vigili del fuoco di Luino, Laveno Mombello e Varese con cinque automezzi, sul posto anche i carabinieri di Luino. Ancora da chiarire le cause. Ingenti i danni all’abitazione: le fiamme hanno distrutto il pianterreno, il primo piano, una parte del tetto e anche due auto che erano parcheggiate nel cortile interno. Per fortuna non si sono registrati né feriti né intossicati, a prestare i primi soccorsi alla coppia che era all’interno il sindaco Danilo De Rocchi, vicino di casa, che ha aiutato i due coniugi a lasciare l’abitazione, un intervento tempestivo che ha evitato le più gravi conseguenze. Spente le fiamme i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area.

Due ore dopo alle 16.30 ancora un intervento per un incendio, a Varese in via Gradisca: le fiamme stavano interessando un appartamento al secondo piano di un palazzo. Soccorsa una donna che era all’interno e ha respirato il fumo: è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese per accertamenti. E dopo una settimana dal rogo nei boschi, cominciato nel pomeriggio di lunedì 27 marzo, è invece cessato l’allarme a Montegrino.

Per vigili del fuoco, volontari dell’antincendio e uomini della Protezione civile sono stati giorni di intenso lavoro per aver ragione delle fiamme. Nella giornata di domenica sono continuate le operazioni di bonifica nell’area dove sono andati distrutti circa 100 ettari. Nel frattempo proseguono le indagini sulle cause affidate ai carabinieri del nucleo Forestali. R.F.