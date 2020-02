Robecco sul Naviglio (Milano), 27 febbraio 2020. Per il momento non ci sarà nessuna modifica all’orario del semaforo; ma le condizioni strutturali del ponte carrabile di Robecco destano preoccupazione. Lo ha comunicato il sindaco Fortunata Barni dopo l’incontro urgente tenuto ieri in Prefettura a Milano. Oltre al comune di Robecco, erano presenti Anas, Città Metropolitana di Milano, l’Agenzia per il trasporto pubblico locale (Atpl) e la Polizia stradale di Milano, insieme al capo di gabinetto del Prefetto, Alessandra Tripodi. «Tutti hanno preso coscienza del problema ponte, che è importante – ha sottolineato Barni -: ogni ente farà le proprie indagini e valutazioni, poi ci incontreremo di nuovo il 4 marzo». Il tavolo era stato convocato con la massima urgenza una volta appreso il contenuto della relazione tecnica di Anas datata 2007 (e da allora dimenticata in qualche cassetto) che sottolinea come «il ponte non presenti un adeguato fattore di sicurezza nei confronti dei carichi previsti dalla legge».

Le famose 3,5 tonnellate, che vanno ben oltre il peso medio di un camion o di un autobus di linea. «Evidentemente si tratta di un’opera costruita per carichi nettamente inferiori rispetto a quelli attuali – continuava il documento -. Risulta necessario definire una limitazione al traffico sul ponte al fine di ripristinare un adeguato livello di sicurezza». La decisione di non regolamentare la circolazione in quel punto riaccendendo il semaforo per ventiquattro ore al giorno – come ipotizzato in un primo momento – è stata invece determinata dalle numerose emergenze che in questi giorni stavivendo la Lombardia, a cominciare dal coronavirus: «Ci assumiamo questa responsabilità anche se sarebbe stato opportuno ampliare la forbice di accensione del semaforo – ha continuato Barni -. La questione del coronavirus, però, sta già mettendo a dura prova commercianti e cittadini, sarebbe stato troppo. In ogni caso il capo del gabinetto del Prefetto ha spiegato che si dovrà risolvere il problema con azioni tempestive e coordinate». In particolare l’Atpl, che gestisce l’appalto del trasporto pubblico assegnato a Stav, dovrà presumibilmente presentare delle proposte alternative per il superamento del centro abitato di Robecco già durante l’incontro previsto tra una settimana.