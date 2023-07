Rivoluzione rifiuti La raccolta ora funziona Sempre più scarti separati

di Paolo Girotti

La raccolta puntuale, per ora, funziona e se i numeri sembrano premiare la piccola rivoluzione che passa attraverso il "sacco nominale" del rifiuto indifferenziato è vero che a distinguersi per capacità di adattarsi di volta in volta alle novità sono stati proprio i cittadini legnanesi: sono gli ultimi dati che raccontano di come siano variate, in aumento, le percentuali di raccolta differenziata a dare una dimensione della strada intrapresa ed è Carlo Boschetto, responsabile dell’Unità Operativa Servizi ambientali di Aemme Linea ambiente, a fare il punto della situazione. Cartina di tornasole è la situazione del quartiere Oltrestazione che, tra le tre zone in cui è divisa la città, è stato il primo a vedere il sistema avviato nelle due aree Oltrestazione 2 e Oltrestazione 1: "È innegabile che il riscontro sia stato positivo – spiega Boschetto che, solo qualche giorno fa, ha partecipato a una serata "riassuntiva" organizzata con la consulta del rione Oltrestazione -. In termini complessivi possiamo dire che la riduzione del rifiuto indifferenziato è stata considerevole, con alcuni dati che ancora dovrebbero assestarsi su livelli certamente superiori: prendendo come riferimento il peso, abbiamo avuto una diminuzione del 37% del rifiuto indifferenziato, che si traduce in un aumento del 22% del rifiuto umido conferito, del 16% della plastica e del 3% per quanto riguarda la carta. Crediamo che proprio quest’ultimo dato sia destinato ad aumentare col tempo". A trainare le statistiche è soprattutto Oltrestazione 2, la prima "fetta" di città che nell’ottobre dello scorso anno aveva dato il via alla piccola rivoluzione, passando al sacco grigio con Rfid nominale incluso: "Questo testimonia la capacità dei cittadini di acquisire ancora maggiore dimestichezza con la differenziazione con il passare del tempo – spiega ancor Boschetto -. In Oltrestazione 2 l’indifferenziata ha avuto una diminuzione di peso che si assesta intorno al 46%. È vero che nel primo periodo abbiamo incontrato difficoltà nella raccolta, e questo è ancora evidente nelle zone in cui abbiamo cambiato sistema più di recente, ma il fatto che in Oltrestazione 2 oggi siamo assestati su un 4% di rifiuto non idoneo è confortante e racconta della capacità dei cittadini di modificare, strada facendo, comportamenti scorretti oltre che della bontà dei controlli messi in atto".