Ritrovati 35 dei 45 pc rubati al Liceo Curie

Ritrovati e restituiti 35 pc dei 45 che sono stati rubati al Liceo scientifico Curie di Tradate nei giorni scorsi. Denunciati per ricettazione due uomini, un italiano e un nordafricano. Il ritrovamento del materiale informatico è avvenuto ieri mattina nel corso di un normale servizio da parte della Polizia stradale di Busto Arsizio-Olgiate Olona. Dunque gli agenti hanno fermato per un controllo un’auto sull’Autolaghi alla barriera di Gallarate, a bordo due uomini e 35 computer, decisamente un carico "singolare". I due, ai quali i poliziotti hanno chiesto chiarimenti, hanno spiegato di averli acquistati online. Gli agenti hanno effettuato accertamenti scoprendo che il materiale informatico trasportato sulla macchina era stato rubato in una superiore di Tradate nel finesettimana, il Liceo scientifico Curie. Sul furto, denunciato dalla scuola, avevano avviato indagini i carabinieri la cui attività investigativa prosegue per individuare gli autori del colpo. Ieri, riconosciuti dal dirigente scolastico, i 35 pc sono stati restituiti all’istituto.R.F.