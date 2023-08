Ritrovata la donna scomparsa S’era addormentata in un canale

È stata una giornata di apprensione e ricerche quella di lunedì a Laveno dopo la scomparsa di una donna. Ma l’attività ha dato esito positivo, come riporta il gruppo di Protezione civile di Laveno Mombello. La donna si era allontanata dalla sua abitazione in zona Bostano a Laveno Mombello nella notte tra domenica e lunedì. Il mattino seguente, attorno alle 10.30, è partita la denuncia ai Carabinieri della stazione di Laveno, che hanno attivato le ricerche della donna, una cinquantaduenne. Al campo base allestito a Mombello sono giunti con la Protezione civile di Laveno anche il sindaco Luca Santagostino, i Vigili del fuoco di Ispra e Varese, la Croce Rossa di Gavirate e le unità cinofile. L’area di ricerca a Mombello ha visto anche l’impiego di un elicottero dei Vigili del fuoco. È stata setacciata la zona collinare che dalla località Bostano scende verso la ferrovia, finché un volontario della Protezione civile ha trovato la donna che dormiva in una pressoché asciutta canalizzazione delle acque piovane, forse per ripararsi dal forte vento. La donna, dopo le prime cure, prestate dal personale della Croce Rossa, è stata poi trasferita nel pomeriggio all’Ospedale di Circolo di Varese in codice giallo. L.C.