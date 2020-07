Legnano, 18 luglio 2020 - Lite furibonda fra ragazze e qualcuna finisce in ospedale. Il post lockdown gioca brutti scherzi ormai da settimane alle nuove generazioni. Risse, schiamazzi e vandalismi sono all'ordine del giorno a Legnano ormai da settimane. Questa volta è toccato ad un gruppetto di giovani ventenni venire alle mani per futili motivi.

Eranno le 4 di notte in via Calatafimi a Legnano quando è intervenuta la croce rossa dopo la segnalazione da parte di amici del gruppetto. Le quattro giovani sono state soccorse e trasportate per accertamenti all'ospedale Mater Domini di Castellanza. Sul posto la polizia di Stato che ha identificato tutte le persone coinvolte.

Sarà la stessa polizia ad indagare sui fatti