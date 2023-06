Violenta rissa a Canegrate, 40enne preso a calci in faccia finisce in ospedale: è grave

Preso a calci in faccia mentre era a terra durante una rissa a Canegrate, in provincia di Milano. Un 40enne è finito all'ospedale di Legnano in condizioni piuttosto gravi, con una commozione cerebrale dopo essere stato picchiato nel corso di una rissa.

A scatenare la zuffa fra due gruppi di persone è stato un acceso diverbio fra due compagnie in piena notte, intorno alle 5.20. Le violenze sono avvenute in via San Giovanni Bosco a Canegrate in zona Cascinette vicino ad un locale. Dopo qualche parola di troppo, il 40enne è stato buttato a terra e i rivali hanno cominciato a colpirlo con violenza in pieno viso per poi scappare.

Sul posto oltre all'ambulanza della croce rossa anche i carabinieri di Legnano che stanno indagando sulla vicenda. A Canegrate, qualche settimana, un’altra la rissa in stazione fra sudamericani e nord africani aveva portato al ferimento di una persona colpita con un taglierino in pieno giorno dopo uno sguardo di troppo.