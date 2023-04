Rissa fra stranieri in via Marx In tre finiscono all’ospedale

Sono tanti gli aspetti che i carabinieri devono ancora chiarire su quanto accaduto domenica 3 aprile, in via Marx alla periferia cittadina. L’allarme è scattato poco dopo le 20,30 quando da alcuni residenti di via Volta è arrivata la chiamata alla centrale operativa di Areu per una rissa con alcuni feriti. Proprio le sirene hanno messo in fuga i partecipanti della rissa tanto che quando i mezzi di soccorso con la pattuglia di carabinieri sono arrivati in via Marx hanno trovato solo i tre feriti un 36enne, un 39enne e un 40enne. Il personale dell’ambulanza della Croce Rossa di Saronno si è occupato di due fratelli romeni portati poi all’ospedale di Saronno mentre quello dell’ambulanza della Croce Azzurra di Rovellasca ha prestato le prime cure e alle 22,10 ha portato all’ospedale di Castellanza un egiziano arrivato in codice giallo. Identificati i feriti due fratelli romeni e un egiziano i carabinieri hanno avviato le indagini per risalire al numero e all’identità degli altri presenti sul posto. Molti tra i residenti hanno ipotizzato che la rissa possa essere iniziata in uno dei festini organizzati nel weekend nel Parco Lura e che i contendenti abbiamo voluto pareggiare i conti trovandosi alle porte dell’area verde.

S.G.