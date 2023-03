Rissa fra maghrebini Ad assistere i pendolari in arrivo da Milano

Botte tra nordafricani alla stazione ferroviaria di Magenta. L’altra sera numerosi pendolari in arrivo da Milano e Novara, al termine della giornata lavorativa, si sono trovati di fronte alla classica lite degenerata in violenza. Calci e pugni, gente che urlava a squarciagola. Una ragazza ha visto un giovane afferrare un connazionale e buttarlo verso i binari. Sono stati allertati i carabinieri, arrivati subito in stazione per chiarire l’accaduto. La lite sarebbe scoppiata senza alcuna motivazione apparente. Al momento non è possibile sapere quante persone hanno preso parte alla rissa che, per fortuna, non ha registrato feriti.

Un’ambulanza è giunta sul posto, ma non ha trasportato nessuno al pronto soccorso. I militari cercheranno di inquadrare meglio quanto successo visionando le immagini delle telecamere che potrebbero avere ripreso tutta la scena. Lo scalo ferroviario è uno dei luoghi sensibili. Considerato un porto di mare per il notevole flusso di persone che arriva e parte quotidianamente. G.M.