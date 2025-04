Riqualificazione dei marciapiedi. Lavori in vista

Una spesa di oltre 165mila euro, l’inizio dei lavori nella seconda metà di aprile. Cambieranno aspetto i marciapiedi di alcune vie cittadine. Sono stati affidati i lavori straordinari per la sicurezza e l’abbattimento delle barriere architettoniche, il tempo stimato di realizzazione delle opere è di circa tre mesi. Il progetto riguarderà quindici tratti stradali, che vedranno quattro tipologie di lavorazioni: rimozione dell’asfalto colato e posa di nuovo asfalto con graniglia, ripristino attraverso ridefinizione di aiuole esistenti, abbattimento di barriere architettoniche e formazione di nuovi marciapiedi.

"Investire nella sicurezza pedonale significa migliorare la qualità della vita quotidiana dei castellanzesi, in particolare delle persone anziane, dei genitori con passeggini e dei cittadini con disabilità - dice la vicesindaco reggente Cristina Borroni -. Gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, come la realizzazione degli scivoli, sono particolarmente significativi perché rendono Castellanza sempre più una città a misura di tutti. Chiedo fin d’ora ai cittadini un po’ di pazienza per eventuali disagi temporanei durante i lavori, nella consapevolezza che l’intervento porterà benefici concreti e duraturi alla nostra comunità".

I marciapiedi interessati dagli interventi sono: in via De Amicis (ripristino dei tratti tra via Santo Stefano e il civico 8); via Sant’Anna, nel tratto tra via Santa Liberata e via Rescalda; via Rescalda nel tratto tra via Sant’Anna e via Boito e in via Boito, nel tratto tra via Rescalda e via Mascagni e in via Santa Liberata. Interventi articolati per via Trento e Trieste e per via Leopardi, sia nel tratto tra l’incrocio con via Lombardia e via Trento e Trieste, sia nel tratto tra via Trento e Trieste e il parcheggio.

S.V.