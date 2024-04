Rifiuti e pulizia. Nuovo gestore dal 2 maggio

Da giovedì 2 maggio cambia la gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle strade a Castellanza, affidata ad Aemme Linea Ambiente. Operativa dal 2010, Aemme Linea Ambiente è la società del gruppo Amga, che svolge il servizio di igiene ambientale anche in numerosi Comuni del territorio. In questi giorni sarà recapitata ai cittadini e alle attività commerciali una lettera che, oltre a spiegare gli obiettivi prefissati, illustra le novità. Vediamole. Stop all’alluminio nel sacco giallo, che dovrà essere utilizzato solo per la raccolta degli imballaggi in plastica. Lattine e barattoli di metallo dovranno essere conferiti nel bidone carrellato di colore verde. Saranno collocati dei contenitori dedicati ai piccoli "raee" (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), come telecomandi, calcolatrici, rasoi elettrici; uno di questi sarà all’ingresso del cimitero, per la raccolta dei lumini elettrici. Per quanto riguarda il Centro di raccolta rifiuti di via Turati, le utenze non domestiche (aziende, attività artigianali, negozi) potranno accedervi il martedì mattina e il venerdì mattina. I privati cittadini potranno accedervi il lunedì, il mercoledì e il sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 18; la domenica, dalle 9 alle 12, il giovedì è giornata di chiusura. Su tutti i cestini stradali sarà applicato un microchip per il controllo degli stessi e per poter meglio monitorare il loro svuotamento. Sarà introdotta la nuova figura dello "steward ambientale": un operatore preposto non solo al controllo del territorio, ma anche a disposizione dei cittadini per informazioni. Sarà inoltre attivo il nuovo numero verde 800 19.63.63, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18, e il sabato dalle 8.30 alle 13.

Silvia Vignati