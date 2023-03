Rifiuti con il codice La prossima tappa è l’Oltresempione

di Silvia Vignati

Tariffa puntuale: siamo alla quarta delle sei fasi che copriranno tutta Legnano. Nell’Oltresempione 6 è partita la distribuzione dei sacchi grigi e azzurri con il “tag“. Preannunciata, giorni fa, da un avviso recapitato a tutti i residenti. La tariffa puntuale, ormai lo sappiamo, ci esorta a comportamenti virtuosi con ricadute di sostenibilità (più rispetto dell’ambiente, con meno quantità di rifiuto indifferenziato) ed economiche (da gennaio pagheremo sulla base del numero di esposizioni di sacchi grigi effettuate). Il personale addetto alla distribuzione domiciliare dei sacchi sarà operativo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 20.

I cittadini che, al primo passaggio di distribuzione, si trovassero fuori casa avranno una seconda possibilità di riceverli a domicilio: nella cassetta delle lettere troveranno, infatti, un avviso con tutte le informazioni del caso e anche un numero di cellulare da contattare, per prendere direttamente accordi con gli addetti.

Da sabato, inoltre, sarà possibile procurarsi i sacchi anche in modo autonomo, recandosi al Punto fisso di distribuzione che, per la zona in esame, è allo Spazio incontro Canazza, di via Colombes 69. Vediamo date e orari di apertura. Sabati 11 marzo e 18 marzo dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18, mercoledì 22 marzo dalle 16 alle 20, sabati 25 marzo e 1° aprile dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18. Per il ritiro, a domicilio così come al punto fisso di distribuzione, è sempre necessaria la tessera sanitaria della persona a cui è intestata la tari (tassa rifiuti). Una volta che i cittadini avranno esaurito la prima fornitura data loro in dotazione, potranno rivolgersi al distributore automatico (uno è collocato nel cortile del municipio, l’altro in via Pisa e nei prossimi mesi ne sarà installato uno anche in via Girardi). Le famiglie con bambini da 0 ai 2 anni e gli adulti, anziani e disabili che fanno uso quotidiano di presidi per l’incontinenza hanno diritto a una fornitura di sacchi di colore azzurro per conferire i pannolini o i pannoloni. Pur essendo dotati di tag, non rientreranno nel conteggio della tassa rifiuti.

Nell’Oltresempione 6 la prima raccolta di sacchi grigi e azzurri sarà sabato 1° aprile. Giovedì 16 marzo alle 20.45, all’oratorio del SS. Redentore (via Melzi 20), l’incontro pubblico con il personale di Aemme Linea Ambiente scioglierà ogni dubbio.