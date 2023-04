Rifiuti abbandonati Identificati i furbetti Saranno sanzionati

È costato caro questa volta l’abbandono abusivo di rifiuti tra i sentieri del Parco del Roccolo. Dopo un mese di accurante indagini la Polizia Locale di Busto Garolfo ha individuato e sanzionato i proprietari dei rifiuti che lo scorso mese avevano abbandonato una consistente quantità di immondizia lungo un sentiero isolato del parco.

Per gli abusivi del rifiuto è scattata la sanzione che i vigili bustesi provvederanno ad irrogare prossimamente.

L’abbandono abusivo dei rifiuti è a tutti gli effetti un reato che potrebbe avere conseguenze pesanti anche sotto l’aspetto penale per gli autori dell’illecito che in questa occasione non resteranno probabilmente impuniti.