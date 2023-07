Ricercato Antonio Altobelli, 79 anni, ancora nessuna notizia dopo la scomparsa

Ancora senza esito le ricerche di Antonio Altobelli, l’anziano di 79 anni, di cui non si hanno più notizie da domenica 25 giugno, quando in gita con una comitiva di San Genesio, comune in provincia di Pavia, a Laveno Mombello si è allontanato dal gruppo. Atteso al ristorante l’anziano non si è presentato, quindi è stata attivata la macchina delle ricerche, nel centro abitato e nelle zone boschive, ma senza esito. Anche la trasmissione tv di Rai3 "Chi l’ha visto" ha lanciato l’appello per ritrovare l’anziano di cui ha diffuso due immagini.