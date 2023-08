Riaprono al pubblico il Parco Castello e le aree verdi

Con ordinanza dalla vicesindaco Anna Pavan, oggi saranno riaperti al pubblico il Parco Castello e tutte le aree verdi della città per cui era stata emanata ordinanza di chiusura lunedì 24 luglio a seguito del maltempo scatenatosi su Legnano. L’ordinanza segue le operazioni di messa in sicurezza che saranno completate in queste ore. L’amministrazione comunale coglie l’occasione per ringraziare tutti i soggetti, Uffici Comunali, Protezione civile, Polizia locale, Vigili del Fuoco, Amga, Ala, Cap, Amiacque ed Enel che, in queste due settimane, si sono prodigati con il loro lavoro per permettere il ritorno alla normalità contribuendo a garantire quello che è un bene prioritario per la cittadinanza, la sicurezza. Nelle scorse ore riaperto anche il cimitero parco. "Anche i ragazzi e i volontari di Progetti Fantasia sono arrivati a darci una mano per sistemare i fiori e i vasi travolti dal vento alla faccia di tutti quelli che si lamentano ma poi non muovono un dito - ha spiegato il sindaco Lorenzo Radice -. Grazie davvero a tutti, ai lavoratori della Cooperativa BarbaraB, Amga Legnano, di Aemme Linea Ambiente, ai nostri uffici e ai volontari di Progetti Fantasia Aps per averci permesso di ritornare a passeggiare nei viali della memoria". Ch.S