Restyling alla Franco Tosi . In arrivo un nuovo ingresso “nobile”

Dare una nuova forma al muro di recinzione all’angolo tra via Alberto da Giussano e via San Bernardino, sul lato di proprietà del gruppo Presezzi, per ricostruire ex novo l’accesso all’area e conferire rinnovato lustro alla Franco Tosi, con un ingresso arretrato rispetto all’attuale sede stradale e separato dalla stessa attraverso una sorta di aiuola: è così che, entro il mese di settembre di quest’anno, la Franco Tosi avrà un nuovo ingresso "nobile", capace di prendere il posto dello storico accesso da piazza Monumento, da alcuni mesi non più utilizzabile, e contribuire così a costruire la storia futura dell’azienda. Come noto le palazzine uffici così come l’immobile che sovrasta proprio l’accesso di piazza Monumento, infatti, sono stati venduti all’asta alcuni mesi fa: in attesa di capire cosa ne sarà di questa parte dell’area con i nuovi proprietari e chiusi questi iconici cancelli, attraversati da migliaia di lavoratori nel corso della storia dell’azienda, gli attuali dipendenti della Tosi hanno iniziato ad utilizzare un accesso temporaneo da via San Bernardino, certo non idoneo a conferire un’immagine adeguata all’azienda. E così, nel settembre del 2023, al Comune di Legnano è stata presentata la segnalazione di inizio attività che apre la strada alla realizzazione del nuovo accesso. Impossibile, come era stato la realizzazione di una rotonda all’incrocio tra via San Bernardino, da Giussano e via Goito, perché non c’è lo spazio a meno di utilizzare anche una porzione di area ex Tosi ancora interessata dalle procedure di liquidazione: per questo si lavorerà sull’area già nelle mani del Gruppo Presezzi, nuovo proprietario del marchio Franco Tosi, cambiando la struttura la recinzione e ricavando il nuovo ingresso. I lavori dovranno essere ultimati entro settembre. Lo storico accesso da piazza Monumento era stato aperto solo di recente, per permettere lo svolgimento delle celebrazioni che ogni anno ricordano la deportazione dei lavoratori della Franco Tosi nel 1944: sul marciapiede della piazza che introduceva all’area Tosi sono state collocate negli ultimi anni le otto pietre d’inciampo dedicate ai lavoratori che persero la vita nei campi di concentramento e che resteranno a testimoniare la storia dell’azienda.