"Restituiamo autorevolezza alla figura del docente"

"La scuola rischia di essere, o è già, l’ultimo presidio educativo al quale si demandano sempre più compiti e responsabilità": lo ricorda il provveditore di Milano, Yuri Coppi, poche ore dopo l’aggressione all’Alessandrini. "Va migliorato il dialogo scuola-famiglia e riconosciuta autorevolezza alla figura del docente - sottolinea Coppi -. Il disagio giovanile va intercettato e letto per tempo dalle famiglie, dai professionisti a anche dai docenti, che devono essere adeguatamente preparati e supportati per poterlo fare". È la prima volta che una scuola di Milano si trova al centro di un’aggressione di simile portata e il pensiero di tutti va a lei, la prof di Lettere Elisabetta Condò che - dopo un’esperienza di lungo corso alle medie e nella rappresentanza sindacale della Flc Cgil - aveva scelto di dedicarsi alle superiori. "Siamo vicini alla nostra collega, che è stata anche nostra delegata. Non ci capacitiamo di quanto successo, proprio a lei, con tutto l’impegno e la responsabilità che ha sempre dimostrato a scuola", sottolinea Felice Comi, funzionario Flc Cgil di Milano e dell’area Ticino-Olona. Anche all’Alessandrini Condò lavorava per l’inserimento dei ragazzi di prima, stranieri o con fragilità. Resta la preoccupazione per quanto successo e ci si concentra su due fronti: "Sicurezza nelle scuole e malessere degli studenti, aumentato dopo la pandemia". Si.Ba.