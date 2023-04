Uomo gambizzato e abbandonato fuori dall’ospedale, cosa succede a Legnano

Rescaldina (Milano), 4 aprile 2023 - I carabinieri indagano sull'ennesimo fatto di sangue avvenuto in queste ore all'interno dei boschi del Rugareto, fra Rescaldina e Gerenzano. Un uomo di di nazionalità marocchina, è stato lasciato ferito alle gambe con colpi di arma da fuoco, fuori dall'ospedale di Legnano nella tarda serata di lunedì.

Qualcuno lo ha caricato a bordo di un'auto ed abbandonato davanti al nosocomio legnanese. Il fatto somiglia a quanto accaduto nel giugno dello scorso anno quando un 35enne magrebino era stato ferito anch'esso da colpi di arma da fuoco tra Cerro Maggiore e Uboldo e poi lasciato a lato della strada.

Si tratta dell'esito della lunga faida in corso fra bande di spacciatori magrebini che controllano il giro di droga in tutta la zona al confine fra basso varesotto ed alto milanese che ha già portato a morti e feriti in questi anni. Sul caso adesso indagano i militari. Non si esclude un blitz da parte delle forze dell'ordine nei prossimi giorni in zona.