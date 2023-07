Rescaldina, auto rubata intercettata nei boschi della droga. Parte l’inseguimento con la polizia

Rescaldina (Milano), 12 luglio 2023 - Ruba un suv di lusso a Marnate e viene intercettato nei boschi della droga a Rescaldina.

Un inseguimento in piena regola quello effettuato dalla polizia locale rescaldinese che nella giornata di ieri aveva intercettato un'Audi Q3 nei pressi del bosco del Rugareto. Quando gli agenti si sono avvicinati per controllare meglio, la persona alla guida dell’auto, un ventenne nord africano, a grande velocità è partito sgommando per seminare i due agenti locali. Ne è nato un breve inseguimento nella zona dell’area boschiva.

L’uomo ha fermato l'auto ed è scappato nei boschi, facendo perdere le sue tracce. La vettura, risultata rubata la sera prima a Marnate, è stata poi riconsegnata al legittimo proprietario, residente nel comune del varesotto.