Legnano, Renato Pirazzini morto in Kenya: mistero sull’incidente in moto

Busto Garolfo (Milano) – I familiari di Renato Pirazzini, 44 anni legnanese, chiedono alla Procura di Busto Arsizio di fare chiarezza sulla morte dell’uomo avvenuta in Kenya, dove risiedeva da tempo e dove era titolare di un’azienda di costruzione di strade. La sua salma è stata rimpatriata su un volo atterrato lunedì a Malpensa.

In questi giorni i familiari, di Busto Garolfo, hanno ottenuto che la Procura di Busto Arsizio procedesse a ulteriori accertamenti sulla scomparsa, avvolta nel mistero. Nei giorni scorsi Pirazzini aveva avuto un incidente in moto, che non sembrava aver causato gravi conseguenze: si era rialzato ed era tornato a casa, dove ha iniziato però a sentirsi male, perdendo coscienza prima di arrivare in ospedale, dove è peggiorato ed è morto.

Celibe e senza figli, l’uomo si era trasferito a Malindi da molti anni. Prima di partire per l’Africa abitava a Legnano in via Ciro Menotti. In Kenya faceva invece l’imprenditore edile, facendo la spola con Legnano dove era tornato qualche settimana fa.

All’ospedale a Malindi l’uomo sarebbe stato accompagnato in taxi. Secondo indiscrezioni, una volta arrivato nel nosocomio il suo cuore avrebbe ceduto.

Un mese fa la morte di Michela Boldrini, una trentanovenne di Sarnico (Bergamo), segretaria in un’agenzia di assicurazioni, deceduta sempre in Kenya per le gravi ustioni rimediate nel pauroso incendio che ha distrutto il resort Barracuda di Watamu, dove stava trascorrendo un periodo di vacanza insieme al cugino, il trentaseienne panettiere Mattia Ghilardi, che si è salvato.