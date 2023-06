Rapina in pieno giorno a Saronno, bottino di pochi euro

Rapina in pieno giorno, di sabato pomeriggio, a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Saronno centro. E’ quella resa nota nelle ultime ore e che ha fatto molto discutere in città. Poche decine di euro sarebbe, secondo le prime indiscrezioni, questo il bottino della rapina messa a segno nel fine settimana ai danni di un bar del quartiere Retrostazione. Per l’accaduto è stata sporta denuncia ai carabinieri della compagnia di Saronno, che hanno avviato le indagini. Tutto è iniziato intorno a mezzogiorno quando un malvivente, che ha agito da solo, ha approfittato di un momento in cui il barista era solo e senza clienti ed è entrato in azione. Ha estratto un coltello e minacciato il proprietario che appena ripresosi dallo spavento ha collaborato. Ha estratto i pochi contanti in cassa e li ha consegnati all’uomo. Afferrate le banconote il rapinatore è uscito dal locale e si è allontanato, facendo perdere le proprie tracce. Al titolare non è rimasto altro da fare che chiamare i carabinieri. S.G.