Castano Primo (Milano), 2 novembre 2020 - Preso l’autore della rapina in farmacia a Castano Primo. Polizia locale e carabinieri hanno individuato l’autore della rapina aggravata perpetrata il 1° di ottobre ai danni della farmacia Sant’Anna di via Lonate Pozzolo. I poliziotti locali del commissario capo Massimo Masetti e i militari del luogotenente Cosimo Paglialunga, attraverso la disamina dei filmati di videosorveglianza pubblica e privata della zona e un’attenta attività investigativa hanno arrestato un 46enne di Novara. Il rapinatore, dopo aver messo a segno il colpo minacciando il farmacista con un collo di bottiglia spaccato, aveva rubato cento euro in contanti ed era fuggito a bordo di un treno in direzione di Novara. Il 46enne è attualmente recluso nel carcere di Novara.



