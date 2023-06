Raid in pieno centro Ventenne arrestato per rapina e lesioni

C’è la rapina in pieno centro cittadino, ma sul posto c’è anche una volante della Polizia di Stato impegnata a controllare il territorio e così l’episodio si è concluso con l’arresto immediato del responsabile: tutto è accaduto ieri, poco prima di mezzogiorno, tra largo Seprio e corso Italia. Un giovane in bicicletta ha strappato la borsa a una donna di 64 anni che stava camminando in quella zona, facendola cadere a terra. Dopo essersi dato alla fuga, l’uomo è stato seguito e successivamente raggiunto in via san Domenico, dove aveva cercato riparo, da alcuni cittadini e dalla stessa vittima che non hanno mai perso il contatto visivo con il responsabile. Sul posto è quindi intervenuta una volante del commissariato impegnata nel servizio di controllo del territorio: gli agenti hanno dunque preso contatti con la vittima, richiedendo i necessari soccorsi (la donna è stata trasportata in ospedale in codice verde) per poi fermare l’uomo, un cittadino italiano di vent’anni con precedenti penali, che è stato arrestato per rapina e lesioni.P.G.