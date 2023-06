Ragazzino scomparso Polfer lo ritrova a Novara

di Christian Sormani

RESCALDINA

Scomparso per un giorno e fortunatamente ritrovato il ragazzino straniero di 11 anni sparito nella frazione di Rescalda nel tardo pomeriggio di ieri dopo essere uscito di casa per giocare con alcuni amici. I familiari nella tarda serata di giovedì avevano dato l’allarme perché del bambino si erano perse completamente la tracce. Dopo una notte di lavoro per i vigili del fuoco le ricerche sono proseguite senza sosta per tutta la mattina e alla fine il ragazzino è stato ritrovato nella tarda mattinata di ieri a Novara.

A darne comunicazione il Comune di Rescaldina che ringrazia Questura, Vigili del fuoco, Carabinieri, Protezione civile, Polizia locale e tutti i cittadini che si sono mobilitati e hanno supportato le ricerche nelle ultime ore. Secondo indiscrezioni il ragazzino era andato a Saronno in stazione per poi prendere un treno per Novara, città dove ci sarebbero amici e parenti del piccolo. Proprio nella città piemontese avrebbe passato la notte. A scoprirlo sono stati gli agenti della Polfer che hanno visionato i filmati relativi alle telecamere della stazione di Saronno e così lo avrebbero individuato. Per cercarlo è stata attivata l’unità del comando locale, il Nucleo Tas (topografia associata al soccorso) e il Nucleo droni con loro anche le unità cinofile e il nucleo Saf di Milano. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Milano.

"Qualcuno lo ha riconosciuto dalle foto pubblicate sui social e ha chiamato le forze dell’ordine – racconta il papà –. Sono andati a prenderlo dei cugini e siamo adesso molto felici del suo ritorno a casa". "Tengo a ringraziare tutti coloro che si sono dati da fare per aiutarci – dice il padre –. Le forze dell’ordine, gli abitanti di Rescalda e Rescaldina e anche il sindaco Gielles Ielo, che ci è stato molto vicino". Subito dopo la scomparsa le squadre di ricerca avevano lavorato a lungo nella notte nelle aree boschive della zona: una parte delle ricerche si è concentrata nell’area verde che inizia in via Don Antonio Balbi vicino all’abitazione del giovane. Una gigantesca e coordinata operazione che ha portato quasi subito i frutti sperati dopo una notte di tensione in cui in molti hanno cominciato a temere il peggio.