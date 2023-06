Ragazzini giocano sui binari della stazione ferroviaria, il sindaco Cucchi, "Sfidano la vita"

Giocano a fare le flessione in mezzo ai binari della stazione ferroviaria. Tanto incredibile, quanto pericoloso quello che è accaduto nella scorse ora a Parabiago con tre ragazzini che hanno continuato a giocare sui binari attraversandoli in continuazione. Addirittura uno dei tre ragazzi stava facendo alcune flessioni all’interno del binario 2, chiedendo agli amici che si trovavano sulla panchina attigua di riprenderlo o fotografarlo. Ad intervenire sul posto un agente in borghese della polizia locale che ha fermato i tre, richiamando anche l’attenzione del capostazione perchè nessuno sembrava interessarsi a loro. I ragazzini, fra i quali uno minore di 14 anni, sono stati accompagnati presso il comando di polizia locale in attesa dei genitori.

"È davvero brutto assistere al mancato intervento di persone adulte nei confronti di questi ragazzi -afferma il sindaco Raffaele Cucchi- anche solo una chiamata alla polizia locale o ferroviaria, come se la vita degli altri non ci toccasse. Purtroppo l’indifferenza rende complici degli atti di attraversano binari per evitare il sottopasso. A maggior ragione se si tratta di ragazzi che giocano sfidando la vita". Il comandante del Comando di Polizia Locale interviene senza sconti: "Questi interventi in borghese effettuati presso la stazione e in altre zone della città, nascono da una richiesta dell’Amministrazione comunale al fine di prevenire atti di violenza o di “challenge“, come si usa dire adesso".

Christian Sormani