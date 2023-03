Raffica di mostre e proiezioni per il centenario del filmmaker Brebbia

Un ricco calendario di eventi coinvolgerà Varese, Gallarate e Milano in occasione del centenario della nascita di Gianfranco Brebbia (1923-1974), filmmaker varesino di cinema sperimentale che ha operato negli anni Sessanta e Settanta. La rassegna è intitolata "Bet" e prende il nome da una pellicola di Brebbia realizzata nel 1973, incisa e dipinta a mano. In occasione del ciclo di appuntamenti sarà presentata la pubblicazione dell’inventario dell’archivio cartaceo, fotografico e filmico di Brebbia, suddiviso in due volumi: "ParoleImmagini" di Giovanni Luca Dilda, archivista paleolografo di Milano, e "Ho fatto un film" a cura di Giovanna Brebbia, figlia del filmmaker varesino, con prefazioni di Mauro Gervasini e Fabio Minazzi.

Le pubblicazioni Mimesis Edizioni sono state realizzate con il Centro Carlo Cattaneo e Giulio Preti dell’Università dell’Insubria. Il programma si apre sabato 11 al Salone Estense, alle ore 15.30, con la presentazione delle pubblicazioni, la proiezione di film e musica dal vivo e la premiazione "Il Fotogramma d’argento" a coloro che hanno collaborato alla ricerca dedicata all’Archivio Gianfranco Brebbia. Domenica 12 alla Sala Veratti di Varese alle 16 l’inaugurazione di una mostra fotografica con foto e documenti dell’archivio di Brebbia e proiezioni. Domenica 2 aprile al museo Maga di Gallarate laboratorio di cinepittura e proiezioni di film della Cooperativa di Cinema Indipendente di Roma.Il 14 aprile l’Aula Magna dell’ateneo Insubria in via Ravasi a Varese accoglie la 6° edizione del convegno "Idea assurda per un filmmaker" e il Premio Gianfranco Brebbia 2023, con il concorso di cinefotografia e il premio alla carriera agli artisti varesini Vittore Frattini e Carlo Meazza. Il 22 aprile al Castello di Masnago la prima edizione del Festival CineFoto Gianfranco Brebbia, mentre a giugno sarà proiettato il film di Gianfranco Brebbia e di Ubaldo Magnaghi alla Triennale di Milano e a Villa Panza.Lorenzo Crespi