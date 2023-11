Raffica di aperitivi, letture, musica e spettacoli per dire no ai soprusi

Proseguono le iniziative legate alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, promosse dal Comune in collaborazione con Azienda consortile Medio Olona, RM - Rete antiviolenza interistituzionale Varese e Centro Icore. Venerdì alle 19.30, al bar In.Bar.Co (via Morelli, stazione ferroviaria), "Credo nell’amore", un aperitivo con letture di "Binario 2" e intervalli musicali. Giovedì 7 dicembre alle 21, al Teatro di via Dante, spettacolo teatrale con canto e accompagnamento al contrabbasso "Corde rosa - trame di donne in vetta", a cura di Elena Lo Muzio, Ancilla Oggioni, Francesca Arrigoni, Nadir Giori. "E’ importante una sensibilizzazione e un lavoro educativo capillare e costante, se si vuole incidere su un problema che affligge le nostre comunità e che coinvolge tutte le fasce d’età", afferma l’assessore ai Servizi sociali Cristina Borroni. Venerdì scorso, alla Corte del ciliegio, è stata inaugurata una panchina rossa realizzata dalle adolescenti della cooperativa LaBanda. "Prenderci cura di un luogo, renderlo più bello ma lasciare anche un’impronta che possa essere visibile e possa restare - commentano le educatrici -. Noi abbiamo voluto lasciare la nostra. Una panchina colorata di rosso all’interno del parco ma anche una frase forte, "la violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci"". Poi una seconda inaugurazione: un’installazione condivisa realizzata dalle donne del KnitCafè e della Pro loco. L’opera è composta da centinaia di rose rosse realizzate all’uncinetto e posta sulla cancellata del Palazzo comunale, accompagnata da frasi di donne vittime di violenza del nostro territorio. "Quest’anno abbiamo gestito ben 126 donne, di cui la metà sono proprio della Valle Olona, e di loro 98 sono state prese in carico nel 2023, quindi un numero tre volte superiore alla media degli anni scorsi - ha spiegato il presidente di Icore Luciana Lucietto, intervenuta alle iniziative". Silvia Vignati