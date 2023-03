Radioamatori Prende il via il corso annuale

Parte oggi il corso annuale 2023 di radiotelecomunicazioni per preparare i candidati all’esame che consente di ottenere la patente di radioamatore. Organizzate dalla sezione Ari - Associazione radioamatori italiani varesina, le lezioni (durata circa un’ora e mezza ciascuna) iniziano questa sera, 15 marzo, alle 21 presso la sede sezionale di largo Gigli 2 (ex macello civico) a Varese. ll corso prevede una lezione alla settimana: istruttore il socio Ari Claudio Bergonzi che dallo scorso anno ha preso il posto di Pietro Gervasini che per trent’anni ha preparato centinaia di appassionati all’esame di radioamatore. Tra gli argomenti nozioni di elettrotecnica, radiotecnica, antenne, legislazione, norme nazionali e internazionali. Per informazioni [email protected]

L.C.