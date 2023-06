Raccolta rifiuti puntuale al via nel Centro 4

Con la zona Centro 4 la piccola rivoluzione della raccolta puntuale arriva al suo ultimo atto, almeno per quanto riguarda la copertura del territorio cittadino: dopo che, nell’ottobre scorso, le prime zone della città avevano iniziato a raccogliere il rifiuto indifferenziato nel sacco grigio personalizzato attraverso un Rfid, ora tocca all’ultima zona rimasta, quella denominata centro 4, passare alla fase operativa dopo che ha preso il via la distribuzione dei sacchi per i residenti. Gli incaricati della distribuzione domiciliare saranno in servizio tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 20. Agli utenti che non risultassero in casa al primo passaggio sarà concessa una seconda possibilità di ricevere a domicilio i sacchi: nella cassetta delle lettere troveranno, infatti, un avviso con tutte le informazioni del caso. Qualora non fossero in grado di sfruttare neppure questa seconda opportunità, potranno ritirarli in modo autonomo, recandosi al Punto Fisso di Distribuzione, che per la zona Centro 4 sarà il cortile del municipio. Poi sacco grigio e sacco azzurro entreranno in vigore dal 4 luglio.P.G.