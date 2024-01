Raccolta rifiuti, avanti con la rivoluzione del sacco azzurro

Prosegue la “rivoluzione del sacco azzurro” per la frazione indifferenziata nella raccolta dei rifiuti, che sta suscitando dubbi e anche contestazioni tra i cittadini come è emerso nell’incontro pubblico che si è tenuto il 10 gennaio scorso, con toni decisamente accesi nel rione di Borsano, dove da ieri, lunedì 22 gennaio, è cominciato il ritiro del sacco “ microchippato”, con tag RFID, la prova sul campo della novità. Sempre ieri, 22 gennaio, è partita la distribuzione dei sacchi azzurri nella zona di raccolta numero 5 della città (parte del quartiere di Sacconago e Madonna Regina) presso la Sala Adunanze della Parrocchia di Sacconago in via Padre Reginaldo Giuliani 2, queste le fasce orarie per il ritiro: lunedì -mercoledì – venerdì dalle 8 alle 14, martedì – giovedì dalle 13 alle 19, sabato dalle 9 alle 15. Da sottolineare che lo “sportello temporaneo” rimarrà attivo fino a sabato 3 febbraio, ma in caso di impossibilità al ritiro nei modi e tempi indicati nella comunicazione di Agesp, è comunque sempre possibile ritirare la dotazione di sacchi azzurri sia presso i distributori automatici dislocati in città sia presso lo Sportello Clienti Igiene Ambientale di Agesp in via Canale 26 (aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle ore 14; il sabato dalle ore 8 alle ore 12, festivi esclusi). La novità continua intanto a tenere banco e a far discutere, occasione per avere informazioni chiare è l’incontro aperto alla cittadinanza in programma domani, mercoledì 24, alle 20.30 a Sacconago presso il Cinema Teatro Lux, piazza San Donato 6, durante il quale saranno illustrate le novità relative alla “raccolta puntuale” e chiariti eventuali dubbi. Dal 5 febbraio, poi, la raccolta della frazione indifferenziata avverrà in zona 5 con il solo sacco azzurro “taggato”, in sostituzione del sacco viola. Agesp Spa con un comunicato rassicura i cittadini confermando che “l’avvio della raccolta del sacco azzurro con tag RFID sarà caratterizzato da una sostanziale tolleranza transitoria.