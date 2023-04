Quattro pitbull fuggono da casa e sbranano tre caprette

Momenti concitati ieri a Bernate Ticino per quattro cani, incrocio pitbull, che hanno seminato scompiglio in paese.

I quattro animali erano fuggiti dalla loro abitazione nella vicina Cuggiono e si erano incamminati verso la frazione di Casate e Bernate. I passanti, notando l’aggressività degli animali, hanno dato l’allarme. Loro sono riusciti a fare irruzione in un’area privata dove erano custoditi degli animali da allevamento. I pitbull sono penetrati nel serraglio dove si trovavano delle caprette, uccidendone tre.

L’allarme, lanciato dal proprietario degli animali uccisi, ha portato sul posto la polizia locale di Bernate Ticino e l’accalappiacani. Fortunatamente i quattro cani sono stati catturati senza che si registrassero feriti tra le persone. I danni causati sono, comunque, ingenti. A questo punto procederà Ats veterinaria.

In particolare si dovrà decidere come procedere nei confronti del proprietario dei cani e se abbia delle responsabilità inerenti la mancata custodia degli animali.

Non è la prima volta che nella piccola Bernate, paese a forte vocazione agricola sulle sponde del Naviglio Grande, si registrano problemi con i cani.

Tre anni fa una bimba di tre anni rischiò di essere morsicata da un cane di grossa taglia che girovagava in via San Giorgio. Cane che, entrando in un’abitazione privata, riuscì a sbranare un coniglio.

Graziano Masperi