Quattro eventi per sensibilizzare

Quattro eventi, uno per Comune, accompagnati dall’allestimento della mostra fotografica "Sai che… ?" e studiati per far conoscere il lavoro fatto con Fondazione Somaschi e Cooperativa Intrecci. Si comincia venerdì 5 maggio, alle 20, all’Auditorium di Rescaldina, in via Matteotti 6, aperitivo e proiezione del film "One day one day" con dibattito in sala; sabato 13, alle 19.30, all’auditorium dell’oratorio S. Luigi di Canegrate, aperitivo e proiezione del film "Echoes" con regista in sala; venerdì 19, ore 19.30, in piazza Carroccio a Villa Cortese, serata danzante afro-brasiliana con il gruppo Duo Karo family and friends e apericena. Mercoledì 24, alle 20.30 al Ratti di Legnano, la proiezione (e dibattito) del video "La rotta più letale al mondo"