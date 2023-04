Protezione civile Maxi-esercitazione al Parco del Roccolo

Protezione civile alla prova domenica in un addestramento nel Parco del Roccolo a Busto Garolfo. Sono stati coinvolti gli enti del Terzo settore (ETS) con specializzazione che hanno manifestato disponibilità a partecipare, oltre al personale della Città metropolitana di Milano, volontari di Protezione civile con formazione e due guardia parco del Ticino. In totale una novantina di volontari di 13 diversi Enti del Terzo Settore per una mattinata dedicata a mettere in pratica le nuove procedure previste dal piano di Regione Lombardia. L’incontro di Busto Garolfo, organizzato da Comitato di coordinamento del volontariato di Protezione Civile della Città metropolitana di Milano, era stato pianificato a completamento del momento formativo che si era tenuto a inizio di marzo in Idroscalo sede del comitato.