Protesta a oltranza al Marcora: "Basta stare in classe col cappotto"

Per il secondo giorno di fila, ieri, gli studenti dell’Iis Marcora sono rimasti fuori dai cancelli. "Proseguiremo con questa forma di protesta sino a quando non saremo ascoltati" dicono, in coro. I problemi di una scuola che sconta le problematiche dell’età vengono al pettine ogni qualvolta le temperature si abbassano notevolmente. "Stare in classe fa freddo. Dobbiamo metterci i cappotti e non è facile studiare e soprattutto fare laboratorio in queste condizioni" è uno dei motivi della protesta. L’elenco dei disagi è notevole. Oltre al freddo gli studenti denunciano un persistente odore di muffa dovuta all’umidità che passa attraverso le coperture, gli infissi e che risale dalla pavimentazione. "I disagi sono maggiori soprattutto quando si rientra a scuola il lunedì. Siamo costretti a stare con le finestre aperte perché la puzza di muffa è opprimente. E con queste temperature non è certamente il massimo". "Ci sono molti bagni inagibili - aggiungono -. In alcuni neppure si possono chiudere le porte. Per questo dobbiamo sempre andare in due ai servizi". Le ragazze di quinta del corso di moda denunciano il fatto che l’umidità e la mancata possibilità di stare nei laboratori sta influendo sul loro corso di studi. "In quinta dovremmo realizzare abiti da sposa. Lo si dovrebbe fare nei primi due mesi dell’anno scolastico per poi dedicarci alle materie d’esame. Ebbene quest’anno non siamo ancora riusciti a realizzare gli abiti perché è oggettivamente impossibile stare in laboratorio". Nella giornata di ieri il sindaco Sara Bettinelli, che è anche assessore in Città Metropolitana (l’ente gestore delle superiori dell’ex Provincia), si è interessato alle problematiche del Marcora incontrando una rappresentanza di studenti e genitori, ascoltando il preside della scuola Antonio Zito e interloquendo con gli uffici tecnici di Città Metropolitana. "Stamattina i riscaldamenti funzionano, dopo l’intervento dei manutentori - ha detto la sindaca -. Nella sede di via Marcora ci sono oggettivi problemi di carattere strutturale che piano piano Città Metropolitana sta affrontando. In questo momento, come si vede dalle impalcature attorno a parte della struttura, è in fase di rifacimento il tetto. Per l’anno prossimo è previsto un piano di investimento sulle scuole superiori dell’ex Provincia che coinvolge anche l’istituto di Inveruno". "Questo però non esclude che la situazione è oggettivamente difficile ma è anche continuamente attenzionata da noi e da Città Metropolitana".