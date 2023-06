Pronto soccorso nel caos L’odissea dei pazienti sfiniti dalle ore di attesa

di Christian Sormani

Ore e ore al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano senza essere visitati. Una situazione che sta sempre più diventando insostenibile tanto che in diversi stanno adesso prendendo carta e penna per scrivere ai giornali di questi disservizi che hanno mandato su tutte le furie decine di cittadini. L’ultima odissea quella di una donna che ha portato in ospedale il marito e che è rimasta 10 ore in attesa senza che lo stesso sia stato visitato. Adesso è tornata a scrivere sull’argomento mandando una lettera: "Sottoscrivo in toto le osservazioni sui gravi problemi del sistema sanitario pubblico, ma ritengo che ognuno dei pazienti che visitano l’ospedale sia un caso a sé stante. Chi ha valutato le condizioni di mio marito sembra non aver tenuto conto delle indicazioni scritte fornite dal medico di base che, spiegando le precarie condizioni di salute, chiedeva urgenti esami. Non bastava certo una Tachipirina. Ora, la situazione non è migliorata, ma i tempi per intervenire con efficacia si allungano. Cosa faccio? Torno al Pronto Soccorso?". Domande legittime alle quali fa seguito anche uno sfogo da parte di un 51enne canegratese che si era recato al pronto soccorso per delle coliche renali. "Sono stato ore piegato dal dolore su una sedia scomodissima senza che nessuno mi avesse chiesto cosa avessi. Alla fine ho dovuto alzare la voce e si è presentato da me anche la guardia, come se fossi io il problema. Non è concepibile avere un servizio del genere visto che in molti millantano come di categoria superiore la sanità lombarda. Per quanto mi riguarda sono dovuto tornare il giorno dopo per una visita ma il mio malessere era rimasto tale e quale. La responsabiltà non è da imputare a medici e infermieri che fanno il possibile e anche oltre per venire incontro alle esigenze delle tante persone che affollano il pronto soccorso a Legnano. Le attese in media sono di 6-7 ore, con punte persino di 12 ore per essere visitato da un medico e si capisce bene che un servizio di pronto soccorso deve garantire cure in tempi ragionevoli. A questo si aggiunga lo stress per il carico di lavoro degli operatori sanitari. Vicende che ricordano lo sfogo dell’avvocato Roberto Morlacchi, consigliere comunale di San Vittore Olona, che lo scorso anno scrisse dell’odissea di una paziente incappata nella lentezza delle cure al Pronto soccorso di Legnano. E oggi ci risiamo.