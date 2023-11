Progetto “Saronno City Hub“. Ok al nuovo polo ferroviario

La Conferenza dei Servizi ha approvato il progetto definitivo del rinnovato polo ferroviario di Saronno, denominato “Saronno City Hub“, concludendo l’iter autorizzativo di competenza della Regione Lombardia. Il Saronno City Hub è un intervento di Ferrovienord che consiste nella realizzazione di un nuovo Polo Infrastrutturale tecnologico, manutentivo funzionale all’esercizio del servizio ferroviario sulla rete regionale. Nuove postazioni centrali per la gestione della circolazione ferroviaria, nuovi impianti per la vigilanza e l’attivazione dei soccorsi, riqualificazione della stazione di Saronno centro e interventi di rivitalizzazione urbanistica. Soddisfatta l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi: "L’opera prevede - ha evidenziato l’assessore - un investimento di circa 45 milioni di euro, utile per migliorare la capacità di gestione della rete ferroviaria regionale. In primo luogo saranno realizzate le nuove postazioni centrali per la gestione della circolazione ferroviaria, dell’impiantistica di rete e della vigilanza per la rapida attivazione, in particolare da parte delle forze dell’ordine o degli operatori di pronto soccorso. Inoltre è prevista la riorganizzazione e la razionalizzazione dei magazzini e dei depositi dei materiali, dei laboratori e delle sedi delle squadre che attuano la manutenzione e la gestione dell’infrastruttura ferroviaria e dei treni. Il progetto persegue l’obiettivo di costituire un polo tecnologico moderno ed efficiente anche operando una riqualificazione di edifici esistenti, in un’ottica di conservazione e rivitalizzazione delle testimonianze storiche esistenti, conseguente alla proficua interlocuzione con la Soprintendenza". I finanziamenti per il progetto, previsto dal Contratto di Programma in essere con Ferrovienord, confermano l’impegno concreto di Regione Lombardia.

"L’intervento - ha detto Terzi - rappresenta anche un passo utile per migliorare l’accessibilità alla stazione di Saronno e rendere più funzionale la mobilità nelle aree circostanti, con conseguenti ricadute positive per residenti e utenti del servizio. A seguito delle procedure di gara i lavori inizieranno nel corso del 2024 per terminare nel 2028. È prevista inoltre una riqualificazione complessiva della stazione di Saronno Centro e della sua accessibilità in sicurezza, oltre a interventi finalizzati ad aumentare l’integrazione del nuovo Polo con la città, incrementando il livello di vivibilità urbana".