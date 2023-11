Progetto del quadruplicamento della Rho-Gallarate: "Ma il raccordo ferroviario Y è inutile e da stralciare"

Il raccordo Y, collegamento ferroviario tra la linea di RFI e quella delle Nord verso Malpensa, previsto nel progetto del quadruplicamento della Rho – Gallarate che sta per entrare nella fase dei lavori dopo anni di attesa, è da stralciare. Da Busto Arsizio la politica alza la voce, "il raccordo Y non serve più a niente", sostengono da maggioranza e opposizione. Nei giorni scorsi l’argomento è stato affrontato in sede di Commissione lavori pubblici: consiglieri tutti d’accordo nel chiedere lo stralcio dell’intervento. "Sono soldi buttati via – ha detto il sindaco Emanuele Antonelli, pronto a scrivere di nuovo una lettera al Commissario straordinario che segue il progetto per ribadire il parere contrario del Comune. A riportare l’attenzione sul tema è stato Gigi Farioli, ex sindaco, attualmente consigliere comunale della lista Popolo Riforme e libertà, che ha raccolto sostegno bipartisan.