Progetto da un milione. Basta allagamenti. Via libera dalla Giunta al ripristino fognario

Il progetto definitivo che prevede il rifacimento del tratto fognario di via Sabotino – via Galilei da parte di Cap Holding Spa, è stato approvato dalla giunta comunale con l’obiettivo di risolvere le persistenti problematiche di allagamenti in quella zona. Il progetto, i cui costi di realizzazione di 937.000,00 euro sono totalmente a carico di Cap Holding, è stato sollecitato dalla stessa Amministrazione comunale e prevede interventi di rifacimento del tratto fognario in oggetto con la posa di nuove tubature del diametro DN 700, oltre ovviamente a tutto ciò che comporta la demolizione e smaltimento dell’esistente e relativo ripristino del manto stradale e della segnaletica. L’amministrazione comunale ha, inoltre ottenuto che tale intervento venga coordinato da Cap Holding tenendo conto delle opere comunali di manutenzione straordinaria delle strade in via Costituzione – via Sabotino previste dal Programma triennale delle opere pubbliche. Pertanto, i lavori per il rifacimento del tratto fognario in oggetto prevedono la realizzazione dei ripristini provvisori della pavimentazione stradale per la primaveraestate 2024. Questo servirà sia per attendere l’assestamento per lo scavo e posa della fognatura, sia per permettere al Comune di intervenire realizzando il rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica e dei marciapiedi del tratto di via Sabotino interessato dall’intervento. Solo successivamente Cap Holding provvederà a realizzare i ripristini definitivi previsti dal progetto (primaveraestate 2025). "Questo intervento è il risultato di un lavoro di collaborazione intrapreso con Cap Holding a partire dal 2013 - dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Dario Quieti - Abbiamo stilato uno studio comunale di gestione del rischio idraulico nel quale rientra l’intervento del rifacimento tratto fognario di via Sabotino. Ringraziamo Cap Holding per la collaborazione riscontrata nell’elaborazione di un progetto che prevede anche l’attenzione per gli interventi comunali e la garanzia di un pronto intervento". "Tengo a sottolineare che il rifacimento del tratto fognario di via Sabotino non solo risolverà i problemi degli allagamenti - afferma il sindaco Raffaele Cucchi- ma che l’intero costo previsto di 937.000, 00 euro è totalmente a spese di Cap Holding".